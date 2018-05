Dorosły człowiek, aby móc prawidłowo funkcjonować w ciągu dnia powinien przespać średnio 8 godzin. W przypadku niemowląt i dzieci jest troszkę inaczej - potrzebują one znacznie więcej czasu na regenerację i odpoczynek. Noworodki mogą przespać nawet i całą dobę. Jednak do spokojnego i komfortowego snu, który zapewni odpowiednią koncentrację i dobre samopoczucie na cały dzień, nie wystarczy prawidłowa długość snu. Zapewnić go może także odpowiednie łóżko, materac, ale również często zapominana kołdra dziecięca.

Kołdra dziecięca - czym się kierować przy zakupie?

Podstawowym kryterium przy wyborze odpowiedniej kołdry dziecięcej jest jej wielkość, która powinna być dopasowana do wieku, ale przede wszystkim do wzrostu naszej pociechy. Nie powinna być ona zbyt mała, aby mogła okryć całe ciało, ani też za długa, by w nocy nie przeszkadzała podczas snu. Następnie należy zwrócić uwagę na materiał z jakiego jest wykonana oraz jej wypełnienie. Z zewnątrz odpowiednią tkaniną jest bawełna, która zapewni odpowiedni przepływ powietrza , nie elektryzuje się, nie uczula oraz co najważniejsze, doskonale wchłania wilgoć, a więc cały ewentualny pot pozostanie dla dziecka niezauważalny. W kwestii wypełnienia, warto wziąć pod uwagę dwie opcję: kołdrę puchową lub syntetyczną. O ile ta pierwsza jest naturalna, co będzie z pewnością zdrowsze dla naszej pociechy o tyle ta druga nie wywołuje uczuleń.

Kołdra dziecięca to kwestia indywidualna i powinna zostać odpowiednio dobrana pod konkretne dziecko. Duży wybór tego typu produktów oferuje sklep Luksusowy Sen.